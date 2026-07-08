Fenerbahçe'den, Galatasaray ve Trabzonspor'a dev çalım! Transfer dönemine damga vuracak hamle
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'den transferde olay yaratacak bir hamle geldi. Şu ana kadar birçok önemli isimle temas halinde olan Kanarya'nın, ezeli rakiplerine dev bir çalım atmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmayı planladığı o yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 08.07.2026 09:38