Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den, Galatasaray ve Trabzonspor'a dev çalım! Transfer dönemine damga vuracak hamle

Fenerbahçe'den, Galatasaray ve Trabzonspor'a dev çalım! Transfer dönemine damga vuracak hamle Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'den transferde olay yaratacak bir hamle geldi. Şu ana kadar birçok önemli isimle temas halinde olan Kanarya'nın, ezeli rakiplerine dev bir çalım atmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmayı planladığı o yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Yaz transfer döneminde iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin hücum hattını genç ve gelecek vadeden bir isimle güçlendirmek için düğmeye bastığı kaydedildi.