Haberler Fenerbahçe Haberleri Napoli'den Fenerbahçe'ye ikili paket: Antonio Conte-Kevin de Bruyne!

Napoli'den Fenerbahçe'ye ikili paket: Antonio Conte-Kevin de Bruyne! Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin, teknik direktörlük için Antonio Conte ile görüşme yaptığı ve olumlu geçen temasların ardından İtalyan hocanın Kevin De Bruyne'yi transfer listesinin zirvesine koyduğu öne sürüldü. Conte'nin yüksek maaş talebi ve yıldız planı dikkat çekerken, seçimin ardından büyük bir hamle yapılabileceği konuşuluyor. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Fenerbahçe'de başkan adayları 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurul öncesinde çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor. İtalyan ekolünü Fenerbahçe'ye getirmek isteyen başkan adayı Hakan Safi, futbol aklı olarak Paolo Maldini'yle görüştükten sonra teknik adam konusunda da kararını verdi.

Fotomaç'ta ye alan habere göre, Safi'nin takımın başına getirmek istediği isim Antonio Conte... Napoli'den ayrılma kararı alan 56 yaşındaki çalıştırıcıyla ilk toplantı yapıldı ve olumlu geçti. Conte, bu görüşmede bazı taleplerde bulundu ve transferde istediği bazı isimleri listeledi.