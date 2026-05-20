Napoli'den Fenerbahçe'ye ikili paket: Antonio Conte-Kevin de Bruyne!
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin, teknik direktörlük için Antonio Conte ile görüşme yaptığı ve olumlu geçen temasların ardından İtalyan hocanın Kevin De Bruyne'yi transfer listesinin zirvesine koyduğu öne sürüldü. Conte'nin yüksek maaş talebi ve yıldız planı dikkat çekerken, seçimin ardından büyük bir hamle yapılabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de başkan adayları 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurul öncesinde çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor. İtalyan ekolünü Fenerbahçe'ye getirmek isteyen başkan adayı Hakan Safi, futbol aklı olarak Paolo Maldini'yle görüştükten sonra teknik adam konusunda da kararını verdi.
Fotomaç'ta ye alan habere göre, Safi'nin takımın başına getirmek istediği isim Antonio Conte... Napoli'den ayrılma kararı alan 56 yaşındaki çalıştırıcıyla ilk toplantı yapıldı ve olumlu geçti. Conte, bu görüşmede bazı taleplerde bulundu ve transferde istediği bazı isimleri listeledi.
KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
İtalyan teknik adamın listesinin ilk sırasında ise Belçikalı süper star Kevin De Bruyne'nin olduğu ortaya çıktı.
Geçen sezon Napoli'nin teklifini, "Antonio Conte'nin takımda kalması" şartıyla kabul eden 34 yaşındaki dünya yıldızı, 56 yaşındaki çalıştırıcının ayrılma kararı almasının ardından mavilere veda edeceğini vurguladı.
Conte'nin De Bruyne'yi istemesinin ardından Hakan Safi, "Tamam" dedi. Fenerbahçe başkan adayının, kısa süre içinde ikiliyle anlaştığını açıklaması ve seçimin ardından da imzayı attırması bekleniyor.
EN İYİLERDEN
Kevin De Bruyne, kendi mevkinin en iyi isimlerinden biri... M.City'de harikalar yaratan Belçikalı oyuncu, bir arada değerini 150 milyon Euro'ya kadar çıkardı.
10 yıl City'de görev yapmasının ardından geçen sezon başında Napoli'ye imza attı.
HER TAKIMI ŞAMPİYON YAPIYOR
Antonio Conte, Bari'yle Serie B şampiyonluğu yaşadı. Ardından Juventus, İnter ve Napoli'yi Serie A'da şampiyon yapmayı başardı. Chelsea'yi Premier Lig'de zirveye taşıyan 56 yaşındaki teknik adamın şampiyonluk yaşayamadığı tek kulüp ise Tottenham...
MAAŞI 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
Conte, Avrupa'nın en pahalı teknik adamlarından biri olarak göze çarpıyor. Napoli'den vergiler hariç net 8 milyon Euro kazanıyor. İtalya'da teknik adamların ödediği vergi ise %48...
Conte'nin brüt maaşı 12 milyon Euro civarında... Fenerbahçe'den de 10 milyon Euro'nun üzerinde maaş talebi var.