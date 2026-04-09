Beşiktaş yeni sezonda sil baştan! 23 futbolcuyla yollar ayrılacak
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda tam 23 futbolcuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro yapılanması için düğmeye erken basıldı. Siyah beyazlılarda ocak ayında başlayan değişim sürecinin, sezon sonunda zirveye ulaşması bekleniyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yönetim, kadroda köklü bir revizyona hazırlanırken, gelecek sezonun planlaması da şimdiden netleşmeye başladı.
Tecrübeli teknik adamın, performans ve takım kimliği açısından beklentileri karşılamayan isimlerle yola devam etmek istemediği ve bu doğrultuda geniş bir listeyi gözden çıkardığı öğrenildi.
23 İSİM VEDA EDECEK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Devis Vasquez, Djalo, Gökhan Sazdağı, Rashica, Ndidi, Cerny, Salih Uçan, Taylan Bulut, Cengiz Ünder, El Bilal ve Jota Silva ile yolların ayrılması planlanırken; kiralıktan dönecek Musrati, Muçi, Amir Hadziahmetovic, Onana, Joao Mario, Tayyip Talha Sanuç, Can Keleş, Ricardo, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Ay ve Arda Kılıç da kadro planlamasında düşünülmüyor.
Beşiktaş yönetimi, bu geniş ayrılık listesinin ardından daha dinamik, daha dengeli ve teknik heyetin oyun anlayışına uygun bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıracak.
TRANSFERE 100 MİLYON EURO AYRILDI
Başkan Serdal Adalı, gelecek sezon 100 milyon Euro'luk bütçeyi tamamen transferlere ayırdı. Bu arada Serdal Adalı, Sergen Yalçın ve Cerny, 'futbolun itibarını zedelemeye' yönelik sözleri sebebiyle tedbirsiz, Agbadou ise 'hakaret' iddiasıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.