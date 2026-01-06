Haberler Fenerbahçe Haberleri Guendouzi transferinde kıran kırana pazarlık! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Guendouzi transferinde kıran kırana pazarlık! İşte Fenerbahçe'nin teklifi Fenerbahçe'nin orta saha transferinde önemli mesafe kat ettiği Mattia Guendouzi için pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bonservisi taksitlerle ödemeyi teklif ederken, Lazio ise peşin olarak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)





Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız orta sahası Matteo Guendouzi'nin transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Ancak, bu transfer için İtalyan ekibinin inadını kırmak zorunda.



Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler, Guendouzi için Lazio'ya 25 milyon Euro teklif etti. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya 4.5 milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşme önerdi. Ancak İtalya ekibinin bu transfer için beklentisi 30 milyon Euro...

