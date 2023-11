EMRE BOL – HER ŞEYE RAĞMEN

Adana Demirspor deplasmanı deplasman gibi deplasman… Giden herkes sıkıntı yaşar. O yüzden alınacak her puan çok önemli. Trabzonspor maçından sonra her takım şunu anladı: Saha içerisinde Fenerbahçe ile dövüşürsen seni döver. Merkezi kapatıp, taktik yapan takımlar puan alabiliyor. Bir de kalecisi gününde olanlar! Halil Umut Meler tam bir idareci! Bakın hakem diyemiyorum. Osterwolde ve Belhanda'nın tartışmasında iki oyuncuya da sarı kart gösterdi, doğruyu yaptı. Peki Osterwolde'nin boğazına sarılarak yere düşüren Rodrigues hangi renkte kart görmeliydi?