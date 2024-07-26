Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

Fenerbahçe'de Umut Nayir, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a transfer oldu.
Sarı-lacivertli ekip ise bu ayrılığı böyle açıkladı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Transfer Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.
Transfer Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/HK9o8zNKrt— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 26, 2024