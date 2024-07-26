Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

Fenerbahçe'de Umut Nayir, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a transfer oldu.

Sarı-lacivertli ekip ise bu ayrılığı böyle açıkladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Transfer Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü