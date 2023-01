ALİ GÜLTİKEN: Ev sahibi olmak her zaman artı 1 avantaj sağlar. Derbiler kendi içinde her zaman farklı dinamiklerle ortaya çıkar ve o gün içindeki performanslar iki takım için de önemlidir. Erken görülebilecek kartlar, eksik kalmak, golü erken bulmak ve erken yemek oyun dengelerini her zaman değiştirir. Ama iki takım açısından da formda oldukları bir dönem. İkisinin de çok önemli, sonucu değiştirecek oyuncuları var.