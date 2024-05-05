İRFAN'A BİRÇOK TALİP VAR

İrfan Can Kahveci: Sevilla'nın çok ciddi bir ilgisi bulunuyor. Newcastle United da İrfan'ı takip ediyor. 15 milyon Euro civarı rakamlar konuşulsa da İrfan için gelecek olan teklif 10 milyon Euro'yu geçmeyecek. İlgilenen takımların yapmak istediği ilk teklif 7-8 milyon Euro civarında olacak.