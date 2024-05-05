Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe'nin yıldızları veda ediyor! Milyon Euro'lar havada uçuşuyor
Son dakika transfer haberi: Sezona bomba gibi transferlerle giren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veriyor. Konferans Ligi'nde de çeyrek finale çıkma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekibin yıldızlarına birçok takımlar talip oldu. Bu oyuncuların satışından ise Fenerbahçe'nin kasasına milyonlarca Euro girecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
FENERBAHÇE'YE FLAŞ TEKLİFLER GELİYOR
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin oyuncuları bu sezon Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. İşte kalem kalem yıldızların durumu...