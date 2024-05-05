Fenerbahçe, yarın Trendyol Süper Lig mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da aralarında bulunduğu kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde takımı karşılayan taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Sarı lacivertli kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.