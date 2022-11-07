FENERBAHÇE - SİVASSPOR ŞİFRESİZ VE CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibi Sivasspor'u ağırlayacak. Haftaya 26 puanla, lider konumda başlayan sarı lacivertlilerin 5 eksikle çıkacağı kaarşılaşmanın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Hüseyin Göçek yönetimideki maçın detayları...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR ŞİFRESİZ VE CANLI | Süper Lig'in 13. haftasına lider olarak başlayan 26 puan sahibi Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler son 4 maçta yenilgi tatmazken galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Heyecanlı karşılaşmayı merak eden sporseverler arama motorlarında Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını araştırırken biz de merak edilenleri haberimizde derledik.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR maçı canlı takip etmek için tıklayın

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak

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HEDEF 2 MAÇTA 6 PUAN

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

SİVASSPOR KAMP KADROSUNU AÇIKLADI

Sivasspor'da Fenerbahçe ile karşılaşma öncesinde maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.

Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare.