Fenerbahçe'de tarihi kadro kuruluyor! İşte Aziz Yıldırım'ın 100 milyon Euro'luk transfer planı
Fenerbahçe'de seçim süreci yoğun şekilde sürüyor. Adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, projelerini belirtmeye devam ediyor. Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini ifade eden Yıldırım'ın dikkat çeken bir bütçeyi de hazırladığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'de tarihi kadronun kurulması için 100 milyon Euro'luk bütçe gözden çıkarıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 15.05.2024- 11:15