Real Madrid'den hocası olan Mourinho ile sürekli irtibat hâlinde olan Özil de Yıldırım'ın seçilmesi durumunda sarı lacivertli kulüpte aktif rol alacak.

MOU'DAN FENERBAHÇE SÖZLERİ

Jose Mourinho, Manchester United'ın başındayken Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleştiklerinde "İyi bir grubumuz var. Fenerbahçe ve Feyenoord Şampiyonlar Ligi demektir. İstanbul ve Rotterdam'da büyük maçlara çıkacağız. Bu yüzden takımım adına iyi bir kura" ifadelerini kullanmıştı.