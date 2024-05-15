Fenerbahçe Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2024- 21:41