Fenerbahçe 'nin 100. yılında göreve başlayan Samet Güzel, Milliyet'e açıklamarda bulundu. Güzel, Alex'in özellikle bu sene Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini ve Arda Güler'le yakından ilgilendiğini belirten dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel'den samimi itiraflar! Arda Güler ve Alex de Souza...
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekibin eski tercümanlarından Samet Güzel, samimi açıklamalarda bulundu. Güzel, birçok konuda düşüncülerini aktarırken, Alex de Souza ve Arda Güler hakkında da çarpıcı sözler kullandı. İşte o röportaj...
Sarı-lacivertli ekipten istifası sonrası neler yaptığını anlatan Güzel, "10 sene geçti ayrılalı. 2012 senesinde ayrıldım ben. Fenerbahçe'nin profesyonel olarak hayatımdan çıkması haricinde çok bir şey değişmedi. Çevremdeki insanlar aynıdır. Yaptıklarım aynıdır, yaşadığım çevre aynıdır, yaptığım iş aynı. Fenerbahçe'nin haricinde bir tane de reklam şirketim var benim. Tanıyanlar, benimle çalışanlar bilirler. Onunla devam ediyorum. Çok zaten öyle hareketli bir hayatı tercih eden biri değilim. Gayet mütevazi kendi çevresinde yaşayan biriyim. Hayatımın 10 senesi çok fazla hareketli, çok fazla stresli güzel günlerle kötü günlerle birlikte geçti ama bunlar zaten hayatın içerisinde olması gereken şeyler" dedi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yolların ayrılması hakkında yorumlarda bulunan Samet Güzel şu ifadeleri kullandı:
"İsmail hocanın ilk başta kendisini çok severim buradan sevgilerimi iletmek istiyorum. Beraber mesaimiz oldu Fenerbahçe'de çalıştığım dönem içerisinde. Aykut hoca görevdeyken Aykut hocanın yardımcısıydı İsmail hoca. Özellikle kriz anlarında inisiyatif alabilen her iki tarafı da dinleyebilen ona göre kendi adımlarını atmaya çalışabilen biriydi o zamanlardan tanıdığım kadarıyla daha sonra hocalıkta zaten bu konuda kimseyi yanıltmadığını düşünüyorum İsmail hocanın. Buradan sevgiler olsun kendisine. Göreve gelişi kimseyi şaşırtmadı ne kadar iyi bir Fenerbahçe'li olduğunu biliyoruz. Daha önceki görev aldığı senede bence çok pozitif bir futbol ile tepeye oynarken, maalesef yaşanan talihsizliklerden sonra o sene şampiyonluktan olmuştuk ama bu onu başarısız kılmadı benim gözümde. Geldi yine başarılı oldu bence İsmail hoca ama çok zor bir karar alması gerekiyordu başkanın burada. İsmail hoca ile devam etmek isteyeceğini de düşünüyorum Ali başkanın ama aynı zamanda bir camianın da kendi içerisindeki dinamikleri göze aldığında bir yabancı hoca beklentisi daha fazla ağır bastı. Çünkü İsmail hocanın algısı belki insanların kafasında şöyle oldu, geldi 5-6 ay bizi o karanlıktan çıkardı ve çıkardığı süre boyunca taraftara heyecan verdi, o heyecanla insanlar stada gitti ama çoğu insanın kafasında sanki İsmail hocanın misyonu orda tamamlandı düşüncesi vardı. Dolayısıyla bu camiaya etki etti. Başkanın verdiği karar çok zor bir karardı. Buradan neyden vazgeçeceğinizi bilmek, hangi kararın size doğru sonuçlar getireceğini bilmek açıkçası çok zor. Senelerce futbolun içerisinde bulundum. Bu kararları verebilen kişilerle aynı masada bulundum ama bu bir risk, Ali başkanın aldığı bir risk. Umarım her iki taraf içinde hayırlısı olur. Ben de İsmail hocanın gitmesine gönlüm biraz vuruldu çünkü gerçekten anıları hep güzeldir İsmail hocanın."