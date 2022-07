"HEM YURT İÇİ HEM YURT DIŞI İMKANLAR DEĞERLENDİRİLECEK"



Mesut Özil'in geleceği hakkında ise Erkut Söğüt dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söğüt, "Mesut gibi futbolculara daima ilgi var, hem yurt içinden hem yurt dışından bugün itibariyle. Ama halen Fenerbahçe'nin futbolcusu. Eğer bir gün Fenerbahçe'nin futbolcusu olmazsa hem yurt içi hem yurt dışı imkanlar değerlendirilecek. Mesut Özil bir dünya markası. Dünyanın her yerinde takipçisi olan, her yerinde ilgiyle karşılanan bir futbolcu. Tabii ki buna karşılık Mesut'a Amerika'dan tutun Asya'ya kadar Orta Doğu'dan; her yerden bir ilgi var. Mesut'u futbolcu olarak kadrolarına katmak için. Ama o sürece daha girmedik. O sürece girersek kulüplerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Neticede kararı veren Mesut. Fenerbahçe'ye gelme kararını da veren kendisiydi. Bundan sonraki süreçte de en doğru kararı vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.