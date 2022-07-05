Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe ile pazarlık yapmak için bir kez daha İstanbul'a geliyor.
TRANSFER HABERİ: Rennes Kim Min Jae ile anlaştı! Fenerbahçe’nin istediği rakam...
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli takımın Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae yuvadan üçmek üzere... Fransız basınında yer alan habere göre Rennes, başarılı savunmacı ile anlaşmaya varırken arada ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre;
Rennes, Kim Min-Jae ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaştı.