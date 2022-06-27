Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Takımın başında Okan Buruk'un getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray, ilk olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemindeki Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki stoperi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, adı Sevilla ile anılan Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeyi eski futbolcusu Jason Denayer ile doldurmak istiyor. Sağ bek bölgesi için de girişimlerini sürdüren Cimbom, Sassuolo'nun Mert Müldür için 8 milyon Euro istemesi sonrası rotasını Kayserispor forması giyen Onur Bulut'a çevirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)