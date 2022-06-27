GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao o teklifi reddetti! İşte sebebi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Marcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı stoperin kendisini uzun süredir isteyen Sevilla'ya transfer olacağı konuşulurken, Zenit'in Marcao için 15 milyon Euro teklif ettiği ancak 26 yaşındaki futbolcunun Rus ekibine gitmek istemediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmek istediğini bildirerek ayrılık ateşini yakan Marcao için Galatasaray'a en yüksek teklifi yapan kulüp Zenit oldu.
Rus ekibi, yıldız stoper için 15 milyon Euro önerdi. İspanyol kulübü Sevilla'nın 12 milyon Euro'luk teklifini gölgede bırakan bu öneri üzerine Galatasaray yönetimi pazarlık masasına oturmayı kabul etti.
Hürriyet'in haberine göre Brezilyalı, savaşı gerekçe göstererek gitmek istemediğini iletti.