Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Takımın başında Okan Buruk'un getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray, ilk olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemindeki Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki stoperi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, adı Sevilla ile anılan Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeyi eski futbolcusu Jason Denayer ile doldurmak istiyor. Sağ bek bölgesi için de girişimlerini sürdüren Cimbom, Sassuolo'nun Mert Müldür için 8 milyon Euro istemesi sonrası rotasını Kayserispor forması giyen Onur Bulut'a çevirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Abdülkerim Bardakcı takviyesiyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen ve Marcao ile vedalaşmak üzere olan Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun alternatifini buldu. Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Olimpik Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Jason Denayer'i transfer etmek için harekete geçti. Süper Lig devinde Marcao'nun vedasının ardından Belçikalı futbolcunun transfer edileceği öğrenildi.

GALATASARAY İLE 50 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye sıcak bakan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da futbol direktörü Cenk Ergün'le bir araya gelen Jason Denayer, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray'da top koştururken 50 resmi maçta sahaya çıkmıştı.

Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, Abdülkerim Bardakcı transferine rağmen kadroya dahil edilmesinin planlandığı belirtildi. Denayer'in gelmesiyle beraber Nelsson, Abdülkerim ve Belçikalı oyuncu savunmada forma rekabetine girecekler.

ONUR BULUT GÜNDEMDE

Galatasaray'ın sağ beke yerli alternatif için arayışları sürüyor.

Mert Müldür için 8 milyon euro isteyen Sassuolo'nun konunun pazarlığa kapalı olduğunu iletmesinden sonra bir değerlendirme yapan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edileceği öğrenildi. Yüksek maliyeti nedeniyle Mert Müldür için frene basan Cim-Bom'da, Buruk'un Kayserisporlu Onur Bulut'a onay vermesi durumunda bu dosyanın yeniden açılacağı bildirildi. Galatasaray'ın Onur için maksimum 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.



