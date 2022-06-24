Almanlardan flaş Mesut Özil yorumu! "Dejavu"
Konyaspor'dan transfer açıklaması! "Biz anlaştık ancak..."
Steam'de indirim şöleni! Hangi oyunlarda indirim var?
ALES başvuruları başladı mı? ALES başvurusu nereden yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES KONULARI
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Almanlardan flaş Mesut Özil yorumu! "Dejavu" Almanlardan flaş Mesut Özil yorumu! "Dejavu" 12:40
Konyaspor'dan transfer açıklaması! "Biz anlaştık ancak..." Konyaspor'dan transfer açıklaması! "Biz anlaştık ancak..." 11:52
Okan Buruk'tan Fatih Terim itirafı! Okan Buruk'tan Fatih Terim itirafı! 11:25
Luis Campos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Luis Campos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 11:22
Jesus Beşiktaş'ın istediği yıldız için devreye girdi! Jesus Beşikta��'ın istediği yıldız için devreye girdi! 11:08
Kombine fiyatları açıklandı! Kombine fiyatları açıklandı! 11:03
Daha Eski
Buruk'tan transfer sözleri! O bölgeye dikkat çekti Buruk'tan transfer sözleri! O bölgeye dikkat çekti 10:45
Melo'dan transfer önerisi! "Onu kaçırmayın" Melo'dan transfer önerisi! "Onu kaçırmayın" 10:39
Pjanic'e büyük şok! Ortada kaldı Pjanic'e büyük şok! Ortada kaldı 10:00
O gerçeği açıkladı! "Marcao gitmek istiyor" O gerçeği açıkladı! "Marcao gitmek istiyor" 09:51
"Trabzonspor transferde ısrarcı" "Trabzonspor transferde ısrarcı" 09:36
Kartal'a Morelos transferinde zorlu rakip! Kartal'a Morelos transferinde zorlu rakip! 09:19
SON DAKİKA