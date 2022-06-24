Süper Lig takımlarından Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı iddia edilmişti. Konyaspor Kulübü yetkilileri, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü. Konyaspor Kulübü yetkilileri, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" dedi.



Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakcı için kulübü Konyaspor, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktığı iddia edildi.



"KARARI ABDÜLKERİM VERECEK"



Konyaspor kulübü yetkilileri yaptığı açıklamada, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ DA ANLAŞTI!

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre, Beşiktaş'ın da Konyaspor ile anlaşma sağladığı ve Abdülkerim Bardakcı ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Siyah beyazlıların Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'la 2.8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonusa anlaştığı belirtildi.