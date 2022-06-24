GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı G.Saray'da!
Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki savunmacının kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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