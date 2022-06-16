Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefleyen Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de Haris Seferovic, Caleb Ekuban, Rodrigo Caio gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları...

Gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Fenerbahçe Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Fenerbahçe'de transfer listesi oldukça kalabalık. Jorge Jesus'un tecrübeli ekibi oyuncu taramasına devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ!

HARIS SEFEROVIC

Fenerbahçe, Benfica forması giyen Haris Seferovic'i gündemine almıştı. Sarı-lacivertli yönetim, İsviçreli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken, Seferovic transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı.

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CALEB EKUBAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. İki kulüple ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban için yarışta olduğu kaydedildi.

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RODRIGO CAIO

Fenerbahçe'de menajeri aracılığıyla takımdan ayrılma isteğini kulübe ileten Kim Min-Jae'nin yerine stoper arayışlarına resmen başladı. Alınan bilgilere göre yönetimin teklif yapmayı düşündüğü futbolcu Rodrigo Caio.

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BRUNO HENRIQUE

Sol kanat mevkisine takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Bruno Henrique'yi listenin ilk sırasına aldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle kadrosunda görmek istediği Brezilyalı yıldızın transferinde el sıkışıldı. Ancak Sarı-lacivertli yönetimin renklerine bağlamaya hazırlandığı yıldız futbolcu ciddi bir sakatlık yaşadı.

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WILLIAM CARVALHO

Fenerbahçe'de Jorge Jesus orta saha adayları listesinde bir numarada bulunan William Carvalho için pazarlıklar devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli yıldız için tüm şartları zorluyor. İspanyol basını, William Carvalho için istenen rakamı duyurdu. Marca'da yer alan habere göre Real Betis, deneyimli futbolcu için en az 8 milyon Euro talep ediyor.

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