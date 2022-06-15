Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Benfica forması giyen Haris Seferovic'i gündemine almıştı. Sarı-lacivertli yönetim, İsviçreli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken, Seferovic transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Geride bıraktığımız sezon sık sık problem yaşadığı forvet hattını güçlendirmek için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Adı Alexander Sörloth, Erison ve Vincent Aboubakar gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, Haris Seferovic'i de listesine almıştı.

Jorge Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan İsviçreli forvet için harekete geçen Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı.

WOLVERHAMPTON DA SEFEROVIC'İ İSTİYOR

Portekiz basınından Correio da Manha'da yer alan habere göre Seferovic'e İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton da talip oldu.

BENFICA 10 MİLYON EURO İSTEDİ

Haberde Benfica'nın tecrübeli golcü için 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği ancak hem Fenerbahçe hem de Wolverhampton'ın 5 milyon Euro önerdiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 15 maça çıkan Haris Seferovic, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.



