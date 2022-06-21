Fenerbahçeli kurmaylar, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer harekatına devam ediyor. Sarı lacivertliler, bir yandan hücum hattını güçlendirmek isterken, diğer yandan da savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor.

MERT MÜLDÜR İÇİN DEVREYE GİRİLDİ

Fenerbahçe, A Milli Futbol Takımı'mızda da forma giyen Mert Müldür için girişimlerde bulunuyor. fotomac.com.tr editörlerinden Ömer Aykut Özaşkın'ın haberine göre sarı lacivertlilerin, Mert ve kulübüyle uzun süredir pazarlık masasında olduğu öğrenildi.

Bununla beraber Mert Müldür'e, Fenerbahçe dışında Süper Lig'den başka takımların da ilgisi olduğu ifade edildi. Fenerbahçe ile beraber Trabzonspor ve Galatasaray'ın da milli oyuncu ile temasta olduğu kaydedildi.

Bonservisi Sassuolo'da bulunan Mert Müldür geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 33 maça çıkarken 1 asistlik katkı yaptı.