TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Caleb Ekuban yarışı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. İki kulüple ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban için yarışta olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)