Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. İtalyan medyasının duyurduğu habere göre, iki kulüp, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'u kadrosuna katmak istiyor.
Ganalı futbolcuya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Spezia'nın da talip olduğu kaydedildi.
Genoa'nın Ekuban'ı uygun bir teklif gelmesi durumunda satabileceği de haberde yer aldı.
Geçen sezon 32 maça çıkan Ekuban, 2 gol ve 2 asistle oynadı.
28 yaşındaki oyuncunun Genoa ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.