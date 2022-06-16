FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcel Tisserand'a İtalya'dan talip çıktı!

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile ilgili çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlillerde beklentilerin altında kalan Demokratik Kongolu oyuncuya İtalya Ligi takımlarından Udinese talip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2022- 09:25