Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği oyunculardan Marcel Tisserand rotasını İtalya'ya kırdı.
İtalyan basınının haberlerine göre Tisserand'ı isteye Udinese'nin sarı lacivertli kulüpten oyuncunun durumuyla ilgili bilgi istediği ifade edildi.
Kongolu savunma oyuncusunun Udinese ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.
29 yaşındaki oyuncunun Çizme'de forma giymeye sıcak baktığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.
Sarı lacivertli kulübün ise uygun bir teklif gelmesi halinde Demokratik Kongolu oyuncunun satışını gerçekleştirebileceği biliniyor.
Geçen sezon Fenerbahçe formasını 26 maçta terleten Tisserand, toplam 1961 dakika sahada kaldı.