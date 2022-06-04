Jorge Jesus'un açıklanmasının ardından İsmail Kartal Fenerbahçe'ye veda etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal bu sözlerle veda etti!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli camiada takımın başına geçtiği dönemden bu yana oldukça başarılı bir grafik çizen deneyimli teknik adama veda edildi. İsmail Kartal'ın veda konuşmasında ise duygusal anlar yaşandı. İşte o sözler...
İŞTE KARTAL'IN KONUŞMASI:
Şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sayın Divan Başkanımız, başkanımıza, yönetime, camiamıza, büyük Fenerbahçe taraftarlarına iyi günler, merhaba diyorum.
"BU ARMA SAYESİNDE..."
Biz hayatımız boyunca Fenerbahçe'yi ailece sevdik. Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Fenerbahçe'nin armasının anlamı yazılandan, okunandan çok daha büyüktür.