Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İsmail Kartal takıma tekrar dönecektir

Ali Koç: İçinde hem mutluluk, hem başarı, hem gurur hem de hüzün olan bir konu için huzurlarınızdayım. Öncelikle hocama, kıymetli eşi Sema hanıma, biricik oğlu Emre'ye hoş geldiniz diyorum. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizlerin ve televizyon başındaki milyonlarca taraftarımızın huzurunda teşekkür etmek ve veda etmek için rica ettik, o da sağ olsun geldi. Hocamız ihtiyaç anında takımın başına geçti. Fenerbahçe'ye yine gelecektir bundan şüphem yok.