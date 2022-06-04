FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal bu sözlerle veda etti!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli camiada takımın başına geçtiği dönemden bu yana oldukça başarılı bir grafik çizen deneyimli teknik adama veda edildi. İsmail Kartal'ın veda konuşmasında ise duygusal anlar yaşandı. İşte o sözler...
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