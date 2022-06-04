Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Sörloth savaşı! Transfer böyle bitecek
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Yeni sezonda Valerien Ismael ile yola devam edecek olan Beşiktaş'ta transferde nokta atış çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda uzun bir süredir gündemde olan Sörloth konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Norveçli golcü Süper Lig'e artık çok yakın...(BJK FB SPOR HABERLERİ)
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.
İki ekip özellikle forvet konusunda kıyasıya bir rekabete girerken Sörloth için görüşmeler devam ediyor.
Hem Ismael'in hem Jesus'un sisteminde adeta 'aranan forvet' olarak gösterilen Norveçli golcü için pazarlıklar sürüyor.