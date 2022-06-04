TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Sörloth savaşı! Transfer böyle bitecek

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Yeni sezonda Valerien Ismael ile yola devam edecek olan Beşiktaş'ta transferde nokta atış çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda uzun bir süredir gündemde olan Sörloth konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Norveçli golcü Süper Lig'e artık çok yakın...(BJK FB SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2022- 10:28 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022- 10:28