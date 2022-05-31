TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat Fenerbahçe'ye doğru!

Ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de, gözler transfer operasyonuna çevrildi. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı lacivertliler, iki yıldızın transferinde sona geldi. Kanarya, Abdülkerim Bardakcı ve Sinan Bolat transferlerini bitirmek üzere. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 06:40