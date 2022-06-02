Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de 2. Alexander Sörloth zirvesi! Anlaşma...
Fenerbahçe'de, Jorge Jesus ile anlaşılmasının ardından transferde de hareketli günler yaşanıyor. Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad'ın 1 hafta içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sörloth'un transferinde maddi koşullar son şeklin verileceği ardından kulübü Leipzig ile işi bitirmek için masaya oturulacağı bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun bir süredir yoğun çaba sarf ettiği Norveçli golcü Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad'ın 1 hafta içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Morten Wivestad'ın Sörloth'un transferindeki maddi koşullara son şeklinin verileceği öğrenildi.