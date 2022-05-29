FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, hem teknik direktör hem transferde nokta atışı ile ilerlemek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan katılacak olan Kanarya, forvet transferi, sağ bek transferi ve stoper transferi için düğmeye bastı. William Carvalho, Dimitri Payet ve Belotti gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk için kolları sıvadı. 2021-2022 sezonuna Vitor Peira ile başlayan Fenerbahçe, etkisiz sonuçların ardından Portekizli hoca ile yollarını ayırarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

İsmail Kartal yönetiminde adeta yeniden dirilen Fenerbahçe, arka arkaya galibiyetler alarak sezonu 2. sırada tamamladı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte tecrübeli hoca Jorge Jesus ile görüşmelerini ilerletti. Gelecek sezon için büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus, ekibini transfer konusunda şimdiden yönlendirmeye başladı. Takıma hızlı şekilde takviye yapmak isteyen Portekizli teknik adamın listesinde dünya yıldızları bulunuyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ

DYZUBA

Fenerbahçe ise, önceliği teknik direktör olsa da, gol yollarında sorun yaşamak istemiyor. Sarı lacivertliler, beraber Artem Dzyuba'ya ilgi duyuyor.

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BELOTTI

Kanarya, ilk hedef olarak İtalyan golcü Andrea Belotti'yi belirledi. Kanarya'nın gözdesi konumunda bulunan 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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DİMITRI PAYET

Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği isim için transfer görüşmeleri başladı. Fenerbahçe, Fransa'da Marsilya forması giyen Dimitri Payet için harekete geçti.

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WILLIAM CARVALHO

Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler artık transfere ağırlık vermeye başladı. Portekiz basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getireğini iddia etti.

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