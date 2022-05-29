FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! Andrea Belotti...

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin renklerine bağlamak için uğraş verdiği Andrea Belotti için resmi bir açıklama geldi. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 16:04