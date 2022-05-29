Santrfor mevkisini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de operasyon hız kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! Andrea Belotti...
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin renklerine bağlamak için uğraş verdiği Andrea Belotti için resmi bir açıklama geldi. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler, golcü transferinde hata yapmak istemiyor.
Takıma doğrudan katkı verecek bir yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Kanarya'da adaylar üzerine yoğunlaşıldı.