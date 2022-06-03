Fenerbahçe uzun süren bekleyişin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Jorge Jesus'un 1 yıllık imza atmasının nedeni...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Kendisini 1 yıllığına sarı lacivertli ekibe bağlayan Portekizli teknik adamın sözleşmesinin neden 1 yıllık olduğu merak konusu. İşte merak edilen bu sorunun cevabı ve ayrıntılar...
Kulüpten yapılan açıklamada 68 yaşındaki çalıştırıcının 2022-23 sezonunda takımın başında olacağı belirtilirken "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz" denildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirimde de Jesus'un 3 milyon euro garanti ücret alacağı aktarıldı.