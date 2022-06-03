FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Jorge Jesus'un 1 yıllık imza atmasının nedeni...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Kendisini 1 yıllığına sarı lacivertli ekibe bağlayan Portekizli teknik adamın sözleşmesinin neden 1 yıllık olduğu merak konusu. İşte merak edilen bu sorunun cevabı ve ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 11:55