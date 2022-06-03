Fenerbahçe formasıyla başarılı bir sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'dan transfer sözleri! "Kısmet olursa..."
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği başarılı performansla bu sezon dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin vazgeçilmez isimlerinden birisi olmayı başaran Ferdi, önemli açıklamalarda bulundu. Ferdi Kadıoğlu, hayalini kurduğu ligi de açıkladı. İşte o sözler...
A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlıların Riva kampında Sabah'a konuştu.
Futbolcular olarak sahada iyi mücadele etmek zorunda olduklarını ifade eden 22 yaşındaki kanat oyuncusu, şunları dile getirdi: