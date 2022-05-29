Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye doğru! Rus basını duyurdu

Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı. Kanarya, yeni sezon öncesi forvet takviyesi yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin forvet transferi için Zenit'ten ayrılan tecrübeli golcü Artem Dzyuba ile ilgilendiği iddia edilmişti. Bu transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 14:47