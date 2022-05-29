Fenerbahçe, gelecek sezon 'Şampiyon olacak kadroyu' kurmak için çalışmalarına devam ederken, teknik direktör konusunu da sonlandırmak istiyor.
Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye doğru! Rus basını duyurdu
Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı. Kanarya, yeni sezon öncesi forvet takviyesi yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin forvet transferi için Zenit'ten ayrılan tecrübeli golcü Artem Dzyuba ile ilgilendiği iddia edilmişti. Bu transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Sarı lacivertliler bu bağlamda, ilk etapta Jorge Jesus'u İstanbul'a getirerek dünyaca ünlü teknik adama imza attırmak istiyor.
Jorge Jesus'un ardından, Portekizli teknik adamın listesindeki futbolcularla temasa geçilecek ve transfer için düğmeye basılacak.