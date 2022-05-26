Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Flaş Luiz Gustavo gelişmesi! O kulübü açıkladılar
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcularından Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu. Yüksek maaşı sebebiyle sarı lacivertli takımdan ayrılması gündemde olan Brezilyalı orta saha için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. 34 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen o kulübü açıkladılar. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
2014 yılından bu yana şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamladı.
2021-2022 sezonuna Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, arka arkaya gelen başarısız sonuçların ardından Portekizli hoca ile yollarını ayırmıştı.