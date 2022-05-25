TRANSFER HABERİ: Burak Yılmaz bombası patlıyor! Herkes Beşiktaş derken...

Fransız kulübü Lille ile sözleşmesi sona eren Burak Yılmaz'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun yeniden Türkiye'ye döneceği konuşuluyordu. Hatta tecrübeli forvetin adı, eski kulübü Beşiktaş ile yakından anlıyordu. Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basını Burak Yılmaz'ın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)