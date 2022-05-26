TRANSFER HABERİ: Fransızlar açıkladı! Bamba Dieng Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe'de, gelecek sezonun planlamaları yapılmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yeni sezon öncesi 4 ya da 5 transfer yapacağı açıklanmıştı. Kanarya transfer operasyonunda birçok isimle temas halinde. Fransa'dan Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin flaş bir haber yer aldı. Marsilya'da forma giyen Bamba Dieng'in sarı lacivertlilerin teklifini geri çevirdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022- 16:32