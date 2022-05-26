Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fransızlar açıkladı! Bamba Dieng Fenerbahçe'yi reddetti
Fenerbahçe'de, gelecek sezonun planlamaları yapılmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yeni sezon öncesi 4 ya da 5 transfer yapacağı açıklanmıştı. Kanarya transfer operasyonunda birçok isimle temas halinde. Fransa'dan Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin flaş bir haber yer aldı. Marsilya'da forma giyen Bamba Dieng'in sarı lacivertlilerin teklifini geri çevirdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertlilerin ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından gözler Şampiyonlar Ligi maçları için oluşturulacak kadroya çevrildi.
Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunu pazartesi gününe kadar çözüme kavuşturacaklarını açıklamıştı.