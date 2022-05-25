Fenerbahçe transfer haberi: Başkan "4-5 transfer" dedi! Jorge Jesus listeyi verdi!

Süper Lig'i 5-0'lık Yeni Malatyaspor maçı ile kapatan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezon transfer planlamalarına çevrildi. Başkan Ali Koç'un katıldığı programda 4 yada 5 transfere ihtiyaç olduğunu açıklamasının ardından bu isimlerin kim olacağı merak konusu oldu. Yeni sezon öncesi başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'un takımı 2.5 aydır takip ediyor açıklaması ise ibrenin tecrübeli hocadan yana olduğunu gözler önüne serdi. Her ne kadar sezona kötü bir girş yapsa da sarı-lacivertlilerde bazı isimler Avrupa devlerini peşine taktılar. O İSİMLERİN BAŞINDA KIM MIN JAE Kim Min Jae bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 39 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu bu mücadelelerde 1 gol kaydederken, 3268 dakika süre aldı. Başkan Ali Koç'un, 'Onu transfer ederken burda tutmanın zor olacağını biliyorduk. Ama yeni sezonda bizimle olmasını istiyoruz' ifadeleri transferin önünü kapattı. CRESPO'DA YAKIN TAKİBE ALINDI 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon tüm kulvarlada 29 maça çıktı. Portekizli oyuncu bu maçlarda 3 gol, 3 asist üretti. Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. ZAJC YENİDEN DOĞDU TALİPLERİ ARTTI! Sloven futbolcu bu sezon 41 karşılaşmada sahaya çıkarken 9 gol, 2 asist üretti. Miha Zajc'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek. OSAYI SAMUEL SAĞ BEKTE BÜYÜLEDİ Özellikle atletikliği ve fizik gücü ile öne çıkan Osayi için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. 30 Haziran 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Nijeryalı futbolcu bu sezon 43 maçta görev aldı. 24 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 2 gol, 5 asist üretti. Bununla birlikte başkan Ali Koç bu isimleri takımda tutup üzerine daha da güçlü bir kadro oluşturmak için Jesus'a tam yetki verdi. BAŞKAN '4-5 TRANSFER' DEDİ! JESUS LİSTEYİ VERDİ! O İSİM NUNO TAVARES Geçen sezon başında Flamengo'dan Arsenal'a transfer olan Tavares burada 22 maçta görev aldı. Tavares bu maçlarda 1 gol, 1 asist üretirken, 1170 dakika süre aldı. Sarı-lacivertliler, Arsenal ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken yönetim öncelikle kiralık teklif, sunmayı planlayacak. STOPERE PABLO MARI! Bu sezonu İtalyan ekibi Udinese'de geçiren 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Pablo Mari özellikle duran toplarda oldukça etkili bir isim olarak öne çıkıyor. Mari çıktığı 15 lig maçında 2 gol kaydetti. KANAT BÖLGESİNE BEDAVA TRANSFER! Geçen sezon La Liga'da Real Sociedad forması giyen Belçikalı isim bu karşılaşmalarda 5 gol 3 asist üretemedi. FORVETE ÇİFTE ADAY İspanya'da kiralık olarak Real Sociedad forması giyen Sörloth, 44 maçta 8 gol, 1 asist üretti. Premier Lig'de Norwich City forması giyen Pukki takımı ile çıktığı 41 maçta 11 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Finlandiyalı forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.