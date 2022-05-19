Fenerbahçe'de transfer planı büyük ölçüde belli oldu.
Fenerbahçe'ye dev stoper: Isaak Toure!
Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, stoper transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Le Havre forması giyen Isaaak Toure'yi gündemine aldı. İşte o gelişmenin detayları...
Eksik bölgelere yapılacak takviyelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan yönetim elini çabuk tutacak.
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi geç kararlar vermek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar hamlelerini erken yapacak.