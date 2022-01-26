Bunun üzerine Fenerbahçeli idareciler, Londra'ya giderek West Ham kulübüyle de masaya oturacak. Masuaku'nun West Ham ile 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; bonservis bedeli 5 milyon euro. Kanarya satın alma opsiyonuyla birlikte tecrübeli sol beki kiralık olarak renklerine katmak için uğraşıyor.