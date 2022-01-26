Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal sol beke mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söylemişti. Kanarya'nın gündemine giren son isim West Ham United forması giyen Arthur Masuaku oldu. Kongolu futbolcu ile ön görüşmeler yapıldı. 28 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak yaklaştığı kaydedildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya sol bek sorununu çözüyor! Hedefte West Ham'ın yıldızı Arthur Masuaku var
Fenerbahçe'de Filip Novak'ın da sakatlanmasının ardından sol bek krizi baş gösterdi. Devre arasında kadrosuna acil bir sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, Premier Lig ekibi West Ham forması giyen Arthur Masuaku'ya yöneldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40
Bunun üzerine Fenerbahçeli idareciler, Londra'ya giderek West Ham kulübüyle de masaya oturacak. Masuaku'nun West Ham ile 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; bonservis bedeli 5 milyon euro. Kanarya satın alma opsiyonuyla birlikte tecrübeli sol beki kiralık olarak renklerine katmak için uğraşıyor.
KONAN'I DA KOVALIYOR
Fenerbahçe sol bek transferinde birçok isimle görüşme halinde. Güçlü adaylardan biri de Ghislain Konan. Reims forması giyen Fildişili yıldız için sarı-lacivertli idareciler Fransız temsilcisiyle görüşmelere devam ediyor. 6 milyon euro'luk çıkış bedelini yüksek bulan Fenerbahçe rakamı düşürmek için çabalıyor.