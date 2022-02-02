Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, sol bek bölgesi için Tottenham forması giyen Danny Rose'u gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler her konuda anlaştığı 31 yaşındaki oyuncunun transferinden vazgeçti. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Bir sol bek transferi yapmak istediği bilinen Fenerbahçe, rotayı İngiltere'ye çevirmişti.

Sarı lacivertliler, Watford'da forma giyen Danny Rose ile masaya oturmuş ve her konuda anlaşma sağlamıştı.

TRANSFERDEN GERİ ÇEKİLDİ

Fenerbahçeli kurmaylar, Danny Rose transferinden geri çekildi ve masadan kalktı.