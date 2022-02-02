Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.