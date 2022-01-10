Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk takım oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, Gökhan İnler ve Younes Belhanda kaydetti. Sarı lacivertlilerin tek sayısı ise penaltıdan Enner Valencia'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 34'te Gökhan İnler ve 46'da Belhanda kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 29'uncu dakikada penaltıdan Valencia'dan geldi.



Bu sonuçla Fenerbahçe 32 puanda kalırken, Adana Demirspor ise 33 puana yükseldi.

7'nci dakikada Adana Demirspor tehlikeli geldi. Ani gelişen konuk ekip atağında sağ kanattan Yunus'un pasıyla ceza sahası içerisine giren Belhanda, sol kanattan ceza sahası içerisine giren Vargas'ı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı tek vuruşta kaleci Berke, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



13'üncü dakikada sağ kanattan topla birlikte hareket eden İrfan Can, ceza sahası yayının hemen önünden sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Önce kalecinin müdahalesi sonrasında direğe çarpan topu önünde bulan Valencia'nın vuruşunda kaleci Muriç, gole izin vermedi. Dönen topu savunma kornere yolladı.



23'üncü dakikada İrfan Can, baskıyla kazandığı topu sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Mert Hakan'a aktardı. Bu oyuncunun yerden altıpas üzerine çevirdiği topa Valencia'nın ön direkte dokunuşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



26'ncı dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Valencia, Svensson'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.



29'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ve kaleci ayrı köşelere gitti: 1-0.



34'üncü dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Yunus, pasını ceza sahası yayının hemen gerisindeki Gökhan İnler'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



İlk yarı 1-1 sona erdi.



46'ncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında Kaan Kanak'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Belhanda'nın yatarak dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



66'ncı dakikada Osayi-Samuel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in topla birlikte ceza sahası yayı önüne kadar kat etmesinden sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



90'ıncı dakikada Svensson'un sağ kanattan ceza yayına yerden sert kestiği topta Akintola'nın yerden şutu direğin dibinden auta gitti.



Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Adana Demirspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.



BELHANDA'NIN GOLÜNDEN SONRA SAHA KARIŞTI



Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmada deplasman ekibinin attığı 2'nci gol sonrası saha içerisinde gergin anlar yaşandı. Adana Demirspor adına golü kaydeden Younes Belhanda'nın Fenerbahçe kulübesine doğru yaptığı sevinç gösterisinden sonra Mert Hakan Yandaş, Faslı oyuncunun üzerine doğru yürüdü. İki takım oyuncularının araya girmesinin ardından olay daha fazla büyümedi. Olayların ardından hakem Halil Umut Meler, Mert Hakan ile Belhanda'ya sarı kart gösterdi.

KADIKÖY'DE YÖNETİM İSTİFA SESLERİ



Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi. Karşılaşmanın 70'inci dakikasından itibaren "Yönetim İstifa" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, tepkilerini karşılaşmanın sonuna kadar sürdürdü.

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