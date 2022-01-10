Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle Adana Demirspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Sarı lacivertlilerde, teknik sorumlu Zeki Murat Göle, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÖLE'NİN AÇIKLAMALARI:

"Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hiç istemediğimiz bir sonuç oldu. Çok üzgünüz. Bu durumdan bir an önce çıkmamız gerekiyor."

"İlk 35 dakika istediğimiz gibi gidiyordu ve skoru yakaladık. Baskılı oynadık, taraftarı da yanımıza aldık. Ama bu 35 dakikadan sonra bir anda duygusal davranmaya başladık. Disiplinden koptuk ve sonrasında golü yedik."

"İkinci yarının başındaki erken gol, bütün planlarımızı altüst etti. Git gele dönen bir maç oldu. Rakibi tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz."

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