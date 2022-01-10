10 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle Adana Demirspor maçı sonrası konuştu!

Zeki Murat Göle: Taraftarımızdan özür diliyorum!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 Giriş Tarihi: 10.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde, teknik sorumlu Zeki Murat Göle, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Göle'nin sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Sarı lacivertlilerde, teknik sorumlu Zeki Murat Göle, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÖLE'NİN AÇIKLAMALARI:

"Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hiç istemediğimiz bir sonuç oldu. Çok üzgünüz. Bu durumdan bir an önce çıkmamız gerekiyor."

"İlk 35 dakika istediğimiz gibi gidiyordu ve skoru yakaladık. Baskılı oynadık, taraftarı da yanımıza aldık. Ama bu 35 dakikadan sonra bir anda duygusal davranmaya başladık. Disiplinden koptuk ve sonrasında golü yedik."

"İkinci yarının başındaki erken gol, bütün planlarımızı altüst etti. Git gele dönen bir maç oldu. Rakibi tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’ye evinde soğuk duş! F.Bahçe'ye evinde soğuk duş!
Belhanda’dan gol sonrası olay hareket! Belhanda'dan gol sonrası olay hareket!
Tribünlerden büyük tepki! Yönetim istifa Tribünlerden büyük tepki! "Yönetim istifa"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör