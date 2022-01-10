10 Ocak 2022, Pazartesi
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Fenerbahçe Adana Demirspor maçında tribünlerden büyük tepki! "Yönetim istifa"
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin 68. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratında bulundu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında sarı lacivertli taraftarlardan istifa tezahüratı geldi.
Sarı lacivertli taraftarlar, müsabakanın son dakikalarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahürat seslerini yükseltti.
"FORMAYI ÇIKARIN ÇIPLAK OYNAYIN"
Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, "Formayı çıkarın çıplak oynayın" tezahüratında da bulundu.
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