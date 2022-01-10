Fenerbahçe Adana Demirspor maçında tribünlerden büyük tepki! "Yönetim istifa"

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Zorlu mücadelenin 47. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın 46. dakikasında takımının ikinci golünü atan Belhanda golün ardından tribünlere formasını gösterdi. Taraftarlar duruma tepkiyle karşılık verirken Faslı futbolcunun bu davranışlarını sergilemeye devam etmesi üzerine Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş orta sahadan yedek kulübesine doğru depar atıp gelerek Belhanda’ya tepki gösterdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)