10 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Adana Demirspor maçında tribünlerden büyük tepki! "Yönetim istifa"

Tribünlerden büyük tepki! Yönetim istifa
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 Giriş Tarihi: 10.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin 68. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratında bulundu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında sarı lacivertli taraftarlardan istifa tezahüratı geldi.

Sarı lacivertli taraftarlar, müsabakanın son dakikalarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahürat seslerini yükseltti.

"FORMAYI ÇIKARIN ÇIPLAK OYNAYIN"

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, "Formayı çıkarın çıplak oynayın" tezahüratında da bulundu.

Belhanda'dan gol sonrası olay hareket! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Belhanda’dan gol sonrası olay hareket! Belhanda'dan gol sonrası olay hareket!
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon... F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
F.Bahçe’den teknik direktör açıklaması! F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör