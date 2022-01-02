02 Ocak 2022, Pazar

FENERBAHÇE

Göztepe Fenerbahçeli Sinan Gümüş Burak Kapacak ve Allahyar Sayyadmanesh'e talip oldu!

Süper Lig takımlarından Göztepe, Fenerbahçeli 3 oyuncuya talip oldu. Sarı-lacivertlilerde sezon başında süresiz kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş ve forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı listesine alan sarı-kırmızılı takımın, Allahyar Sayyadmanesh'i de istediğii kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Göztepe Fenerbahçeli Sinan Gümüş Burak Kapacak ve Allahyar Sayyadmanesh’e talip oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 Giriş Tarihi: 02.01.2022

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında bitiren Göztepe, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi. Ligde zor günler geçiren Göztepe, sarı-lacivertlilerde sezon başında süresiz kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü listesine almıştı.

Göztepe Fenerbahçeli Sinan Gümüş Burak Kapacak ve Allahyar Sayyadmanesh’e talip oldu!

İzmir ekibi ayrıca, Kanarya'da forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı listesine alırken, sarı-kırmızılıların Allahyar Sayyadmanesh'i de istediği bildirildi.

Göztepe Fenerbahçeli Sinan Gümüş Burak Kapacak ve Allahyar Sayyadmanesh’e talip oldu!

Ukrayna'nın Zorya ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'ye dönen İranlı golcüyü kiralamayı düşünen Göztepe'nin girişimlere başladığı ifade edildi. Zorya'da 23 resmi maça çıkan 20 yaşındaki forvet, 9 gol atarak iyi bir performans ortaya koydu. Sayyadmanesh'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

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