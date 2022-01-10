10 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

Younes Belhanda'dan Kadıköy'de "ağlama" işareti! Gol sonrası ortalık gerildi

Belhanda’dan gol sonrası olay hareket!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 Giriş Tarihi: 10.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Zorlu mücadelenin 47. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın 46. dakikasında takımının ikinci golünü atan Belhanda golün ardından tribünlere formasını gösterdi. Taraftarlar duruma tepkiyle karşılık verirken Faslı futbolcunun bu davranışlarını sergilemeye devam etmesi üzerine Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş orta sahadan yedek kulübesine doğru depar atıp gelerek Belhanda’ya tepki gösterdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasının ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinin 47. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı.

Müsabakanın 46. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Belhanda golün ardından tribünlere formasını gösterdi. Taraftarlar duruma tepkiyle karşılık verirken Faslı futbolcunun bu davranışlarını sergilemeye devam etmesi üzerine Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş orta sahadan yedek kulübesine doğru depar atıp gelerek Belhanda'ya tepki gösterdi. Yaşanan olayların ardından hakem Halil Umut Meler iki futbolcuyu da sarı kartla cezalandırdı.

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