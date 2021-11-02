FENERBAHÇE HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, grubunun 4. maçında deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarına devam eden Kanarya'da, sakatlıkları bulunan Mesut Özil ve Serdar Aziz takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil ve Serdar Aziz, takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.

Ayrıca gözünden yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Serdar Aziz, dün gerçekleştirilen antrenmanda da çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürmüştü.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"UEFA Avrupa Ligi D Grubunun 4.haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçemiz, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Serdar Aziz ve Mesut Özil, idmanı takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı."

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