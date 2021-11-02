FENERBAHÇE HABERLERİ - Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır sosyal medya hesabından açıklama yaptı!
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Başarılı file bekçisi sakatlığının ardından bir operasyon geçirmişti. Milli kaleci ameliyatın ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabıdan bir mesaj yayınlayan Altay, duygusal ifadeler kullandı.
Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, "Konya'da saha içinde sakatlıktan bağımsız olarak hissettiklerim, bugün hala canımı acıtıyor. Üzgünüm, gerçekten kalbimin en derininden üzgünüm" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile mücadele etti. Rakibiyle çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır, karşılaşmanın 72'nci dakikasında gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretmişti. Omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen acromioclavikuler seperasyon gözlemlenen Altay Bayındır, başarılı bir operasyon geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altay Bayındır, şu ifadeleri kullandı: "Cuma günü Konya maçı için yola çıkarken, en büyük motivasyonum, takımıma, arkadaşlarıma daha fazla katkı vermek; daima arkamda dimdik duran camiamı mutlu etmekti. Maalesef olmadı. Konya'da saha içinde sakatlıktan bağımsız olarak hissettiklerim, bugün hala canımı acıtıyor. Üzgünüm, gerçekten kalbimin en derininden üzgünüm. Takımımdan böylesi önemli bir dönemde ayrı kalmak, mutluluğu da mutsuzluğu da paylaşamamak çok büyük bir yalnızlık. Ameliyatı yapan doktorumuz başarılı bir ameliyat geçirdiğimi söyledi. İnanıyorum öngörülerden daha hızlı ve daha güçlü döneceğim takımıma. Bu süreçte, güzel dileklerini, dualarını esirgemeyen ve beni bir saniye olsun yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe Ailem başta olmak üzere, tüm sporseverlere içten ilgi ve destekleri için teşekkür ederim. Yakında yeniden görüşmek üzere."
F.BAHÇE'DEN DE YANIT GELDİ!
Sarı lacivertli kulüp de Altay'ın paylaşımı yanıtladı. Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Daha güçlü döneceksin. Kalbimiz hep seninle" ifadeleri kullanıldı.
Daha güçlü döneceksin 🙏— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2021
Kalbimiz hep seninle 💛💙 https://t.co/ii8iPK9JrO
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